Крабовидную туманность запечатлел псковский астроном

15:54, 02 января 2022, ПАИ

Крабовидную туманность и туманность Пламя запечатлел псковский астроном-любитель Владимир Колпаков. Фотографии он опубликовал в группе любителей астрономии Псковской области.

На первой фотографии он заснял Крабовидную туманность. «Это газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054. Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году. Она стала первым астрономическим объектом, отождествлённым с историческим взрывом сверхновой, описанным китайскими и арабскими астрономами в 1054 году», – рассказал пскович.



Также он сумел запечатлеть туманность Пламя, или Факел. «Эмиссионная туманность в созвездии Орион. Находится от нас на расстоянии 900-1500 световых лет», – рассказал Владимир Колпаков и отметил, что обе фотографии сделаны при помощи склейки 90 кадров.

«Сегодня ночью удалось немного потренироваться в астрофото. Получилось не очень хорошо, правда. Нужно добавлять гидирование и делать выдержки более длительные. Тогда и результат будет получше. Но это всё ещё впереди, а пока приходится довольствоваться тем, что есть», – пояснил он.