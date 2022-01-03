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Общество

Самым распространенным ДТП назвали наезд на пешехода

Согласно данным дорожных полицейских, наезд на пешехода — один из самых распространенных видов ДТП. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии же световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар - до 400 метров.

«Уважаемые пешеходы, позаботьтесь о собственной безопасности на дороге, соблюдайте Правила дорожного движения! Следует осознавать опасность, которой вы подвергаете себя, перебегая дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности перехода и отсутствии поблизости транспортных средств. А при движении в тёмное время суток на одежде и аксессуарах используйте световозвращающие элементы. Помните, что на дороге нет места суете и спешке. Берегите себя!»

 

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