Двоих детей в тяжёлом состоянии доставили в больницу после ДТП в Ленинградской области

16:59, 03 января 2022, ПАИ

Двоих детей доставили в больницу в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Ленинградской области на 83-м километре Киевского шоссе, сообщили «Известия».

Также стало известно, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля. По предварительной информации, водитель иномарки шёл на обгон впереди едущих транспортных средств по встречной полосе и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с машинами, двигавшимися ему навстречу.