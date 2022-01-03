На участке железнодорожного пути Торопец — Великие Луки с 14 января прекращают движение поездов

20:00, 03 января 2022, ПАИ

Для проведения работ по замене железнодорожного пути на участке Торопец – Великие Луки будет прекращено движение поездов с 14 января по 4 марта. Об этом сегодня пишет Telegram-канал Luki-News.

Маршруты пригородных поездов Бологое – Великие Луки и Великие Луки – Бологое будут сокращены до станции Торопец. На участке Торопец – Великие Луки вместо поездов будут ходить компенсационные автобусы, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.