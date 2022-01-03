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На участке железнодорожного пути Торопец — Великие Луки с 14 января прекращают движение поездов

На участке Торопец – Великие Луки прекращают движение поездов. Фото Telegram

Для проведения работ по замене железнодорожного пути на участке Торопец – Великие Луки будет прекращено движение поездов с 14 января по 4 марта. Об этом сегодня пишет Telegram-канал Luki-News.

Маршруты пригородных поездов Бологое – Великие Луки и Великие Луки – Бологое будут сокращены до станции Торопец. На участке Торопец – Великие Луки вместо поездов будут ходить компенсационные автобусы, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

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