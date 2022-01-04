На 98,5% выполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

12:18, 04 января 2022, ПАИ

В 2021 году итоговый результат исполнения мероприятий национальных проектов в Псковской области составил 98,5%, заявил губернатор Михаил Ведерников. Результат для региона рекордный, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Исполнение в 100% показали направления «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Экология» и «Здравоохранение».

К числу лидеров также относятся «Безопасные и качественные дороги» (99,92%) и «Образование» (99,67%). В первом случае Глава региона отметил, что данный нацпроект имел самое большое финансирование — 3,8 млрд рублей, во втором — направление покинуло группу отстающих и показывает положительную динамику.

«По другим нацпроектам также достойные результаты — коллеги сделали все, чтобы не подвести команду», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что отдельные недоработки уже разобраны, необходимые меры приняты. «Теперь наша общая задача — не снижать планку в 2022 году, продолжать работать в таком же темпе на благо жителей Псковской области», - прокомментировал губернатор.