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Общество

Более 23 млн рублей получил Дновский район на реализацию региональных проектов в 2021 году

Дновский район в 2021 году на реализацию региональных проектов получил 23,3 млн рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его мнению, самым значимым объектом для района стало строительство ФОКОТ. Глава региона отметил, что в городе попросту не было хорошего современного стадиона. «ФОКОТ построен в заводском микрорайоне – уверен, он будет востребованным как среди молодёжи, так и среди взрослых», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, он отметил, что важным результатом стало и создание «Точек роста» в гимназии и школе №1, которые получили новое оборудование – робототехнику, микроскопы, ноутбуки, цифровые лаборатории. В школах уже давно не обновлялось лабораторное оборудование. Теперь новые возможности активно используются как в рамках учебного процесса, так и для дополнительного образования, проводится и индивидуальная работа с детьми, написал губернатор.

«9,3 млн рублей было направлено на благоустройство 4 общественных и 3 дворовых территорий. Приобретено 6 квартир для улучшения условий проживания для 14 местных жителей. По проекту «Успех каждого ребенка» отремонтировали спортзал в гимназии города Дно, закупили для гимназии и Центра дополнительного образования детей оборудование для создания мест дополнительного образования: мебель, ноутбуки, интерактивные панели, видеокамеры, мультимедийную установку, спортивный инвентарь и многое другое», - заключил Михаил Ведерников. 

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