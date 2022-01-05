Выставка сказочных персонажей открылась в «Михайловском»

15:00, 05 января 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка сказочных персонажей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Экспозиция «Звери и птицы Михайловского» представляет зрителям сказочных персонажей, близких к героям как народных, так и авторских сказок. Придумала и нарисовала этих существ выпускница лицея анимационной кинематографии и московской Британской школы дизайна Наталья Дементьева.

Выставка из 26 декоративных композиций развёрнута в Научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что выставка будет работать до 15 марта.