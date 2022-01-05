В Великих Луках прошел межрегиональный флешмоб «С именем Матросова»

22:28, 05 января 2022, ПАИ

Межрегиональный флешмоб «С именем Матросова» прошёл в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Герой Советского Союза Александр Матросов стал символом сотен бойцов и командиров, совершивших подобный подвиг в годы Великой Отечественной войны. В наши дни Александр Матросов – это яркий пример героизма, мужества, отваги и самопожертвования. 28 декабря 2021 года в рамках социального проекта «Легендарный рядовой», который реализуется Псковской областной общественной организацией «Союз возрождения Псковского края», у памятника Александру Матросову собрались учащиеся Кадетской школы и юнармейцы, чтобы провести межрегиональный флешмоб «С именем Матросова».



Изюминкой мероприятия стал тот факт, что в этот день и в это время у памятника Александру Матросову в селе Платовка Новосергиевского района Оренбургской области также собрались учащиеся Платовской средней школы им. Александра Матросова. Целью и великолучан, и оренбуржцев была уборка памятников и прилегающей территории от снега, тем самым они отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.



Межрегиональный флешмоб «С именем Матросова» стал завершающим мероприятием в социальном проекте «Легендарный рядовой».

После того как памятник А. Матросову был очищен от снега, участники флешмоба провели минуту молчания в память обо всех защитниках Родины, павших в годы Великой Отечественной войны, после чего к подножию монумента легендарному рядовому и к Вечному огню были возложены живые цветы.



«Подобные мероприятия очень важны. Они в очередной раз напоминают молодому поколению о тех, кто в годы Великой Отечественной войны преподал нам на своем примере уроки мужества, тех, кого мы должны помнить и на кого мы должны равняться», – считает юнармеец Дамиан Мисун.



«Важно, чтобы люди чаще вспоминали о тех временах, чтобы была память. По-другому никак. Люди должны помнить своих героев, рассказывать о них подрастающему поколению. Сегодня я принял участие в этой акции со своими друзьями, одноклассниками и знакомыми, с которыми я учусь и общаюсь», – поделился ученик 11-го класса Кадетской школы Степан Никитин.



В завершение мероприятия ребят ждала экскурсия в Краеведческом музее. Школьникам рассказали о жизни Александра Матросова и показали фильм.



Напомним, что социальный проект «Легендарный рядовой» реализовывался с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

