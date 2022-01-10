Караси-толстяки, зубастые «брёвна» и «крокодилы». Рыболовные рекорды-2021

18:54, 07 января 2022, ПАИ

Рыбаки-любители подвели итоги 2021 года. Есть ещё рыба в псковских реках и озёрах, и в ушедшем году мы в этом лично убедились.

Рыболовный 2021-й – год особенный

Ежегодно наша компания псковских любителей-рыболовов подводит итоги. В недавнем прошлом мы это всегда делали за дружеским праздничным столом, с песнями, шутками, с демонстрацией фото и видеофильмов, да ещё и в компании с Дедом Морозом. Но декабрь 2021 года нам по известным причинам собраться не позволил. Тем не менее каждый рыболов из нашего немалого коллектива получил традиционный новогодний подарок (именной календарь) и заочно поучаствовал в определении лучшего рыболова уходящего года. Также был составлен и утверждён топ наших самых увесистых уловов и трофеев.

Минувший рыболовный год оказался особенным. Если по белой рыбе (плотва, лещ, карась, линь) он был великолепен, то по хищнику 2021 год ещё ни разу так плохо не начинался: весной и летом щуки и судаки словно спрятались, и не только от нас. Не было их в многолетних проверенных и привычных местах. Но осенью, начиная с конца сентября и до самого льда, наше долготерпение было щедро вознаграждено серьёзными и даже небывалыми зубастыми и клыкастыми трофеями.

День плотвы

Наш новогодний хит-парад я выстроил от малого к большому. А потому начнём с простой, но очень популярной у рыболовов рыбки – с плотвы. Ох и порадовала серебристая красавица псковских рыболовов, особенно в феврале месяце на льду Чудского озера! Мой товарищ Станислав Ткач 3 марта 2021 года, наверное, оказался самым удачливым и ловким рыболовом не только на Чудо-озере, но и на льду всех рек и озёр Псковской области. Мы в тот день рыбачили вместе и были поражены небывалым, просто фантастическим клёвом, продолжавшимся в течение дня почти без перерывов, и великолепным размером плотвы. Как я ни старался в тот день, как ни стремился, но в результате санки с уловом Станислава оказался чуть тяжелее моих. Были и другие удачные рыбалки и на льду Тёплого озера, и по весенней воде реки Желчи, но 13 февраля так и осталось непревзойдённым «днём плотвы».

Самые крупные караси – в реке Камёнке

Таким же умелым и лучшим в нашей компании Станислав оказался и в ловле карася. Его жирного толстячка весом 1 кг 100 г, пойманного в июне в реке Камёнке, что в Псковском районе, так в этом году из нас никто и не превзошёл.

Не удалось это ни Марьяну Лёлис, в улове которого были восемьсотграммовые экземпляры, ни Геннадию Пархомову с его карасями по шестьсот граммов: оба моих товарища в мае месяце наслаждались трофейной карасиной рыбалкой в каналах у деревни Заболотье Печорского района.

Окунь заполонил Чудское, Тёплое и Псковское озёра

Окунь, настоящий, трофейный, в году минувшем долго не отзывался. Мелким полосатиком заполонено большинство псковских озёр. Что зимние рыбалки прошлого года, что рыбалки зимы наступившей говорят о том, что окунь весом от 50 до 150 граммов есть везде. Таким окунем ровным слоем словно «намазано» всё дно Псковского озера и большая площадь Тёплого и Чудского озёр.

Поймать зимой горбача более 300 граммов весом нам так и не удалось. И лишь в конце августа и в сентябре выдались неплохие окунёвые рыбалки. Иногда в наших уловах бывало по десятку и более настоящих чудских горбачей весом от 500 до 800 граммов. Лучшим «окунятником», как и все последние годы, оказался Дмитрий Саргин: его уловы были самыми увесистыми, самый крупный окунь весом 880 г соблазнился именно на его приманку.

На втором и третьем местах оказались окуни Марьяна Лёлиса и самого опытного рыболова нашего коллектива Николая Константиновича Дружинина: оба полосатых трофея потянули на 630 граммов.

Рекордный щучий год

Крупную щуку, как и окуня, мы в прошлом году увидели лишь в сентябре месяце. Долго ждали встречи с ней и дождались. Лучшим «щукарём» нашего коллектива был признан Александр Григорьев. И принесла ему это почётное звание зубастая «крокодилица» весом ровно 5 кг.

Александр в рыбалке, особенно зимней, далеко не новичок, но на лодке с мотором и спиннингом на руках стал рыбачить лишь в 2021 году. И сразу такой успех. Молодец! И ваш автор отличился в «щучьей теме». Моя щука весом 4 200 г оказалась на втором месте. Обе наши щуки были выловлены осенью в Раскопельском заливе Чудского озера.

Вениамин Борисович Прозоров, пожалуй самый опытный рыболов нашего коллектива, со щукой весом 3 950 г, выловленной в реке Великой у деревни Загорицы, занял третье место. Прошедший год оказался рекордным по количеству выловленных нами крупных щук. Крупными у нас принято считать хищниц от трёх килограммов и больше.

Осенью 2021 года хотя бы по одной такой увесистой разбойнице, пожалуй, поймал каждый из нас, кто рыбачил в Раскопельском заливе или в реке Великой. А нескольким моим товарищам удалось выудить и по несколько таких «брёвен» и «крокодилов».

Судак не удивил, а ошарашил

А вот кто удивил и даже ошарашил в прошлом году, так это судак. Таких клыкастых, пойманных ушедшей осенью моими товарищами, я в жизни не видал – ни живьём у рыбаков, даже промысловых, ни на рыболовных прилавках псковского рынка «Нива». Удачная судачья рыбалка в октябре-ноябре в Раскопельском заливе получилась у многих из нас, но все рекорды принадлежат только одному из нас – Дмитрию Саргину. 13 октября он выудил… нет, это неправильное определение – он выкачал, оторвал от дна и в течение получаса с большим трудом поднял в лодку двух огромных судаков весом 4 800 г и 4 200 г.

А ещё через две недели ему там же улыбнулась клыкастая удача весом 4 500 г. Двадцать лет мы дружно и активно рыбачим, но таких судачьих рыбалок у нас ещё не было.

На фоне огромных толстобрюхих судаков Дмитрия полутора- и двухкилограммовые клыкастые, пойманные мною, Станиславом и Сергеем Николаевичем Мясниковым, смотрелись как аквариумные рыбки. Удивил в прошлом году чудский судак, мы и не мечтали о встрече с такими гигантами. Оказывается, не перевелась ещё настоящая рыба в наших озёрах.

Рекорды вне конкурса

Рыбачим мы, рыбачат сотни рыболовов вокруг нас. И иногда так получается, что я или мои товарищи оказываемся свидетелями ещё более удивительных уловов, чем наши. И не упомянуть о подобных встречах прошлого года я просто не имею права. Если бы пскович Павел Яковлев и Сергей, житель города Сланцы Ленинградской области, состояли в нашем коллективе, то рекорды прошлого года по щуке и судаку оказались бы именно у них.

Павел выловил щуку весом 9 кг 710 г, свидетелем чего оказался наш Александр Григорьев, а уже потом и я вам пересказал. А вторая история случилась 11 ноября в Раскопельском заливе, когда на моих глазах в нескольких метрах от моей лодки сланцевский рыболов Сергей поймал рекордного судака весом 5 кг 425 г. Так получилось, что я не успел написать об этом, а потому расскажу несколько подробнее. В тот ноябрьский день я поймал щуку, вы не поверите, на 10-й секунде с начала рыбалки. Но больше за весь день в моём улове не прибавилось ни одной рыбки. Оказывается и такое бывает. Но зато посчастливилось наблюдать за борьбой рыбака-соседа и удачным её исходом. Минут десять, а то и больше Сергей не мог ни подвести, ни поднять подцепившуюся на его воблер рыбину. Мы остановились в метрах пятнадцати, вымотали свои снасти, увлечённо наблюдали за поединком и давали советы: не спешить, не форсировать, дать рыбине погулять, не пугать её подсачеком и прочее, прочее, времени для советов было достаточно. И сланцевский рыболов победил. Сколько было эмоций – не описать.

На просьбу о фотосессии Сергей сразу согласился, но попросил: «Хорошо, но только дайте мне отойти, меня трясёт до сих пор». Лишь через двадцать минут наши лодки пристали к камышам, где и был зафиксирован исторический момент. Но Сергей и по прошествии почти получаса по-прежнему был захлёстнут эмоциями: «Я и подумать не мог, что в своей жизни сумею поймать такого крупного судака. А когда его тянул, то про себя умолял не о том, чтобы он не сорвался, не о том, чтобы обязательно затащить его в лодку, а о том, чтобы хотя бы одним глазком увидеть, кто же там есть на другом конце шнура».

В нашем дружном коллективе 17 рыболовов. Я подсчитал – самому старшему из нас 75 годков, младшему – 52, средний возраст – 63,5 года. Не все одинаково часто выбираемся на водоёмы, не все одинаково хорошо ловим рыбу. Да и не только в рыбе дело. Мы не мусорим на природе, мы против сетей. Особенно нетерпимо относимся к сетям браконьерским (необозначенным) и сетям брошенным. Брошенная сеть – это оружие массового поражения водных биологических ресурсов. За прошлый год все вместе мы отправили в утиль не менее полусотни единиц подобного оружия. Отношение к природе и увлечение рыбалкой объединяет всех нас без исключения. Именно поэтому мы уже почти 20 лет вместе. Подводя итоги ушедшего года, мы с удовлетворением отметили, что за прошлый год в наших рядах мы никого не потеряли. Так держать!

P. S. Имя лучшего рыболова, которого мы определили по итогам ушедшего года, я решил вам не называть. Пусть это останется внутри нашей дружной рыболовной семьи.