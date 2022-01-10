Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!»

10:40, 10 января 2022, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 10 января по 13 февраля 2022 года на территории региона проводится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица, а также авторские коллективы в следующих номинациях:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Работы будут оцениваться с точки зрения социальной значимости и информативности, глубины проработки темы и оригинальности подачи материала. Победителей регионального этапа поощрят памятными подарками. Их работы будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Конкурсные работы с заявкой нужно направить в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 13 февраля 2022 года по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru. Положение конкурса читайте здесь.