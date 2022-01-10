357 проб пищевой продукции и кормов исследовал псковский Россельхознадзор в 2021 году

11:39, 10 января 2022, ПАИ

В Псковской области с начала 2021 года сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в области ветеринарного надзора в рамках государственного задания и пищевого мониторинга было отобрано и направлено на исследования 357 проб пищевой продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок с целью определения их соответствия требованиям нормативных документов Российской Федерации по показателям качества и безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам лабораторных испытаний, проведенных в подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «НЦБРП», установлено, что 23 пробы не соответствовали требованиям, регламентированным законодательством Российской Федерации.

Так, в пробах молока и молочной продукции были выявлены отклонения от установленных норм по показателям жирно-кислотного состава: фальсификация молочных жиров растительными (бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин), нарушение массовой доли влаги, количества КМАФАнМ, а также наличие лекарственных препаратов. В пробе замороженной бескостной говядины выявлен антибиотик – тилмикозин, в колбасе «Докторская» – доксициклин. Также в сосисках были выявлены ДНК-курицы и ДНК-индейки, не заявленные в составе.

По фактам выявленных нарушений хозяйствующие субъекты, осуществляющие оборот данной продукции, были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 в виде вынесения 12 предупреждений о недопустимости нарушений.