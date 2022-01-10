Декларационная кампания 2022 года стартовала в России

15:17, 10 января 2022, ПАИ

До 4 мая 2022 года налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отметим, в случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учёта или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Отметим, предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.