На 22,5% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

15:51, 10 января 2022, ПАИ

В 2021 году на Октябрьской железной дороге было перевезено 144,7 млн пассажиров, что на 22,5 % превышает показатели 2020 года. Из них 128,5 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+20,5 %), 16,2 млн – пассажиры дальнего следования (+40,3 %), сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам 2021 года вырос на 34,9 % и составил 16,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 4,8 млрд пасс-км (+20,2 %), в дальнем следовании – 11,6 млрд пасс-км (+42,1 %).

В декабре 2021 года на Октябрьской железной дороге перевезено 11,9 млн пассажиров, что на 31,1 % выше уровня декабря 2020 года. Из них в пригородном сообщении – 10,7 млн пассажиров (+30,1 %), в дальнем следовании – 1,2 млн пассажиров (+41,5 %).

Пассажирооборот в декабре 2021 года составил 1,2 млрд пасс-км, что на 38,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 364 млн пасс-км (+29,6 %), в дальнем следовании – 825 млн пасс-км (+43,1 %).