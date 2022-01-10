Из аэропорта Минска уволили 40% инженерного и руководящего состава

19:07, 10 января 2022, ПАИ

Генеральный директор национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко рассказал об увольнении 40 % инженерного и руководящего состава, пишет белорусский новостной портал «Хартыя 97». Среди причин он указал пандемию, а про отмену рейсов в Европу промолчал.

Хоронеко надеется на снятие санкций ЕС и возвращение в Минск авиакомпаний LOT, Lufthansa, Transaviabaltika и Air Baltic. Пока же из новых направлений обсуждаются рейсы в Мурманск, Самару, Псков.

Строительство нового терминала отложили на 2025-2027 годы, хотя собирались начать в 2023-м.