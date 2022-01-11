Как псковичи могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги

11:13, 11 января 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года налогоплательщики могут получать социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Согласно поправкам в статью 219 НК РФ, утвержденным Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 88-ФЗ, вычет предоставляется в сумме расходов, фактически уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года.

Право получения вычета предоставляется самому гражданину, а также его детям (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет.

При этом данный налоговый вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Возврату подлежат 13 % от потраченной суммы.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующий перечень (Распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2021 года № 2466-р).

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя. Отметим, у работодателя получить вычет можно быстрее – в течение 2022 года.

Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы – копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Помимо названных документов налогоплательщику также нужно представить банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребёнка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

В том случае, если вычет оформляется в налоговом органе, указанные документы направляются после 1 января 2023 года.