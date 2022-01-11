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Культура

Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове 30 января

30 января в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт пианиста Николая Кузнецова, лауреата международных конкурсов, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при Monte Carlo Piano Masters (Монако, 2021). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт посвящен 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1901–1913). В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Часовня является частью Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. 

Сборы от концертов будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли. В программе концерта «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.

Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского. По оценке легендарного педагога, «Николай – уникальный человек, очень эмоциональный и тонкий музыкант. Его исполнение насыщено яркими образами и глубоким психологизмом. Это незаурядный талант. Его ждет большое будущее».

Николай Кузнецов является стипендиатом Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение».

Обладатель гранта от сети фирм Pricewaterhouse Coopers, лауреат международного конкурса пианистов Astana Piano Passion (Казахстан), обладатель общественной премии «Будущее России», награжден стипендиями правительства Москвы и президента РФ.

С 2018 года - участник федеральной программы Московской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ «Звезды XXI века» и «Всероссийские филармонические сезоны».

Редчайший исполнительский талант молодого пианиста отмечен многими высокими наградами на международных конкурсах. Он стал обладателем первого приза конкурса «Золотое кольцо Шопена» (Словения, 2011), конкурса-фестиваля славянской музыки им. М. Балакирева (2011), фестиваля романтической музыки молодых музыкантов Москвы Virtuoso-2015, московского фестиваля Yamaha music award (2014), Международного конкурса пианистов в Панама-Сити (Панама, 2016), Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании (2018), Международного конкурса Wandering music stars (Израиль, 2019).  

Начало концерта 30 января в 19:00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

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