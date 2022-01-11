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Общество

Сдачу ЕГЭ по математике, физике и химии пока не планируют переводить на компьютеры

Переводить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, физике и химии на компьютеры по аналогии с экзаменом по информатике в ближайшем будущем пока не планируется, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Однако отмечается, что развёрнутые ответы всё-таки будут проверяться экспертами, поскольку доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в распоряжении Рособрнадзора пока нет.

В ведомстве отметили, что в 2021 году ЕГЭ по информатике проводился впервые на компьютерах, он прошёл без существенных сбоев.

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