Сдачу ЕГЭ по математике, физике и химии пока не планируют переводить на компьютеры

21:47, 11 января 2022, ПАИ

Переводить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, физике и химии на компьютеры по аналогии с экзаменом по информатике в ближайшем будущем пока не планируется, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Однако отмечается, что развёрнутые ответы всё-таки будут проверяться экспертами, поскольку доступных технологий качественной оценки работ искусственным интеллектом в распоряжении Рособрнадзора пока нет.

В ведомстве отметили, что в 2021 году ЕГЭ по информатике проводился впервые на компьютерах, он прошёл без существенных сбоев.