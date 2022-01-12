Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Питолин: Где дежурит МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает

Где дежурят спасатели МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает, заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Каждый год сотрудники МЧС включаются в эту работу. Традиционно в регионе организуют от 10 до 15 мест купания, но из-за коронавируса в прошлом году было только девять - в Пскове, Гдове, Себеже, Дедовичах. У таких купелей всегда дежурят спасатели, медики, АСС. Там происшествий не возникает. Человека всегда поднимут, он не успеет замерзнуть», - гарантировал Виктор Питолин.

Он также добавил, что окунаться в крещенскую купель при простуде, температуре и скачках давления не рекомендуется. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

12 января 2022

Конские удила XI-XII веков нашли псковские археологи
12 января 2022

Почти 850 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
12 января 2022

Мороз до -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 13 января
12 января 2022

Согласовано место под строительство пешеходного моста через Пскову
12 января 2022

Запрет выхода людей на лёд планируют отменить в Пскове в ближайшее время
12 января 2022

Питолин: Где дежурит МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает
12 января 2022

Четыре человека погибли на пожарах в Псковской области в новогодние праздники
12 января 2022

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...