Питолин: Где дежурит МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает

12:25, 12 января 2022, ПАИ

Где дежурят спасатели МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает, заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Каждый год сотрудники МЧС включаются в эту работу. Традиционно в регионе организуют от 10 до 15 мест купания, но из-за коронавируса в прошлом году было только девять - в Пскове, Гдове, Себеже, Дедовичах. У таких купелей всегда дежурят спасатели, медики, АСС. Там происшествий не возникает. Человека всегда поднимут, он не успеет замерзнуть», - гарантировал Виктор Питолин.

Он также добавил, что окунаться в крещенскую купель при простуде, температуре и скачках давления не рекомендуется.