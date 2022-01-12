19 автомобилей столкнулись на трассе в Липецке

17:29, 12 января 2022, ПАИ

Массовое столкновение автомобилей произошло в Липецке на участке объездной дороги Тамбов – Орёл, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

Столкнулись 19 автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Одного из пострадавших мужчин с места происшествия увезли на скорой помощи.

Из-за ДТП на объездной дороге было затруднено движение, образовался затор из машин протяжённостью более трёх километров, автомобили стояли в очереди более часа.