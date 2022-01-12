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Государственный архив Псковской области обнародовал ещё один документ о наказаниях псковичей на оккупированной фашистами территории

Акт свидетельствует о зверских наказаниях псковичей за невыход на работу. Фото Государственный архив Псковской области

Где отыскать материалы о событиях времен Великой Отечественной войны? Не только в фондах архивов, но и на интернет-ресурсах. Для этого созданы и действуют многочисленные порталы. В их числе сайт «Без срока давности». Он разработан силами сотрудников Государственного архива Псковской области и регулярно пополняется архивными материалами о событиях, происходивших на оккупированных территориях. А для работы с ним достаточно просто иметь подключение к интернету, сообщает Государственный архив Псковской области.

Среди документов. К примеру, можно отыскать многочисленные акты о злодеяниях фашистов. В их числе акт о зверствах в Усвятском районе. Здесь есть статистические данные: количество разрушенных жилых домов, школ, колхозных клубов, информация об утраченном производстве. Здесь же можно прочесть об уничтоженном поголовье скота: коровы, лошади, овцы, птица.

Наряду со статистикой описаны сцены наказания мирных граждан. 17 июля 1941 г. был избит житель деревни Пухново Терентьев Сергей Терентьевич. В результате ему сломали руку. За опоздание на работу были избиты 11 жителей Узковского сельсовета, каждому из опоздавших было нанесено 25 ударов палками по обнаженному телу.

Акт был составлен с опорой на показания очевидцев в 1944 году.

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