Видео: Как делать газету – в Пскове отмечают День печати

10:15, 13 января 2022, ПАИ

13 января отмечается День российской печати. Праздник связан с исторической датой – в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер первой газеты «Ведомости».

В Псковской области газетные редакции в каждом районном центре объединяет издательский дом «Медиа 60». Общий еженедельный тираж «районок» – более 30 тысяч экземпляров. Для жителей небольших населённых пунктов газета остаётся важным источником информации и эффективным путём решения общерайонных проблем.

В видеорепортаже ПАИ – кто делает псковские газеты, сколько краски уходит на печать одного тиража, как газеты конкурируют с соцсетями и из чего складывается газетная экономика.