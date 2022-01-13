Первый случай бешенства зарегистрировали в Псковской области

14:11, 13 января 2022, ПАИ

Первый в 2022 году случай бешенства зарегистрировали в Псковской области, сообщили в ветеринарной лаборатории региона.

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики в материале, полученном из головного мозга енота, выявили антиген бешенства.

Псковичам напоминают, что бешенство у животных всегда заканчивается смертельно. Больные животные часто приближаются к человеческому жилью и нападают на домашний скот, собак и кошек. Если вас укусило животное, необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Животное желательно доставить в ветеринарную службу для осмотра и помещения на карантин до 10 дней, при гибели животного обязательно должно быть исследование.