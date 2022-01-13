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Общество

Псковичи теперь могут онлайн оплачивать налоги за своих детей

Новая функциональная возможность появилась в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в «Личный кабинет» родителя в разделе «Профиль» разместили дополнительную вкладку «Семейный доступ», предназначенную для добавления несовершеннолетнего ребёнка. Чтобы активировать эту функцию, необходимо во вкладке «Семейный доступ» нажать кнопку «Добавить пользователя». Далее программа предложит ввести логин (ИНН) «Личного кабинета» несовершеннолетнего ребёнка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в личном кабинете несовершеннолетнего ребёнка может быть не более двух подтвержденных запросов). После чего необходимо перейти в «Личный кабинет» ребёнка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Это нововведение позволит родителям оплачивать налоги за своих детей. Для этого достаточно воспользоваться всплывающим списком, который появился в разделе «Налоги» и куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

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