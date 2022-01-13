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Культура

Женскому хору ветеранов «Россияне» в Великих Луках нужны участницы

Хору в Великих Луках нужны участницы. Фото «Луки.ру»

Почти 30 лет работает в Великих Луках при городском Доме культуры им. Ленина женский хор ветеранов «Россияне». Коллективом руководит обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Виктор Матвеев. Нынче хору нужны участницы, сообщает сайт «Луки.ру».

С 1993 года важнейшим направлением коллектив выбрал работу с детьми и молодёжью. Хор разрабатывает учебно-познавательные программы: «Русский вальс», «Русский романс», «Мы – лучане», «Народные песни малых народов Поволжья», «Народные песни малых народов Российского Севера и Дальнего востока» и другие. Но самым главным он считает проведение военно-патриотической деятельности со школьниками: «Отечественная война 1812 года – выдающийся подвиг русского народа», более 10 лет никого не оставляла равнодушным программа «Дети войны вспоминают!» (сейчас эта программа изменена и получила другое название – «Из военных воспоминаний наших родных и близких»).

Хор любят на Псковщине и далеко за её пределами. В настоящее время для плодотворной творческой деятельности хор нуждается в новых участницах, особенно приветствуются учительницы.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-921-114-59-45 или 6-12-07.

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