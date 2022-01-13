В Псковской новогодней ярмарке приняли участие изделия осуждённых

20:14, 13 января 2022, ПАИ

В Пскове на улице Пушкина проходит новогодняя универсальная торговая ярмарка, участие в которой наряду с промышленной и сувенирной продукцией местных производителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств принимают и изделия осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Псковской области. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Вниманию посетителей представлен широкий ассортимент продукции, выполненной руками умельцев из ИК-2 (дер. Крюки) и ИК-4 (с. Серёдка). Резные, точёные, пахнущие деревом сувенирные изделия и предметы обихода никого не оставляют равнодушными. Всю продукцию на выставке можно купить.

Как отметили псковичи и гости города, представленные на торговой площадке вещи удивляют своей уникальностью и красотой, их непременно хочется приобрести. Кроме того, любой желающий может ознакомиться с каталогом продукции, возможной к заказу в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области.

Добавим, труд в исправительных учреждениях является одним из основных средств исправления. Работа оплачиваема и позволяет осуждённым погашать имеющиеся у них иски, а также получить специальность и устроиться на работу после освобождения.