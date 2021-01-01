Вернуться на главную страницу Фото 1 из 18 Фоторепортаж: Открытие памятника Петру I в Пскове

Фото: Андрей Степанов



Церемония открытия памятника Петру I состоялась 14 января у здания областной прокуратуры в Пскове. Его создание было приурочено к 300-летию прокуратуры России. 12 января 1722 года Петр I издал указ об учреждении нового государственного института. В основание монумента под звуки гимна заложили капсулу с посланием для будущего поколения правоохранителей. В неё положили фотографии с процессом создания памятника и флешку с фильмом о прокуратуре. Капсулу времени извлекут через 50 лет, откроют её сотрудники прокуратуры.