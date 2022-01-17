6,5 млн рублей получила Псковская область на дооснащение региональной службы «122»

14:13, 17 января 2022, ПАИ

6,5 млн рублей получила Псковская область на дооснащение региональной службы «122». Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Псковская область получила субсидию в размере 6,5 млн рублей. В частности, в рамках этой субсидии предусмотрена возможность приобретения нового оборудования для оснащения кол-центра. Сейчас мы решаем, в каком объёме и что нам нужно», – отметил Виталий Рахманов.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл совещание в координационном центре правительства РФ по вопросу работы единой службы «122». Вице-премьер отметил необходимость мобилизации службы во всех регионах России в связи с распространением омикрон-штамма.

«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчётливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнёмся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. По поручению президента России в ноябре 2020 года в регионах развернуты кол-центры единого федерального номера «122», куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров. Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объёмом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», – сказал на совещании Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что сейчас в России в кол-центрах региональной службы «122» проводится стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам. На следующей неделе планируется назвать регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе «122».