В Псковской области заключённый заплатит штраф за татуировки со свастикой

14:15, 17 января 2022, ПАИ

Заключённый из Псковской области заплатит штраф за татуировки со свастикой, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Себежский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области.

Осужденный нанёс перманентные рисунки (татуировки) на правом и левом плече в виде восьмиконечной звезды со свастикой в центре. Он пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику, сходные с нацистской атрибутикой и символикой до степени смешения.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей.