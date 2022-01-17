В Псковской области заключённый заплатит штраф за татуировки со свастикой
Заключённый из Псковской области заплатит штраф за татуировки со свастикой, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Себежский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области.
Осужденный нанёс перманентные рисунки (татуировки) на правом и левом плече в виде восьмиконечной звезды со свастикой в центре. Он пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику, сходные с нацистской атрибутикой и символикой до степени смешения.
Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
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