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Общество

Борис Ёлкин предложил псковичам выбрать место проведения Масленицы

Масленичная неделя начинается с 28 февраля. Фото: Vplate

Глава администрации Пскова обратился к горожанам с вопросом, где удобнее всего было бы отпраздновать Масленицу. В качестве вариантов мест для городского гулянья Борис Елкин предложил площадку у Троицкого моста, где расположен новый бесплатный каток, или сквер искусств на Четырёх углах. К этому моменту за площадку у Троицого моста проголосовало 75 % псковичей, за сквер на Четырёх углах – 25 %.

Напомним, Масленичная неделя начинается в этом году 28 февраля, а заканчивается 6 марта. 

«Празднования могут быть перенесены из-за эпидемической обстановки», – уведомил Борис Елкин.

Пока 75 % псковичей проголосовали за площадку у Троицкого моста. Фото: Instagram

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