В Великих Луках готовят крещенскую купель

12:15, 18 января 2022, ПАИ

В Великих Луках на реке Ловать активно готовят крещенскую купель. Чин освящения пройдет сегодня в 19:45, написал глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

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Глава города поблагодарил всех причастных к организации крещенских купелей: сотрудников ГО и ЧС администрации города, специалистов МП «Зеленхоз», рабочих МУП «ДСУ» и инженера УЖКХ.

Николай Козловский напомнил о правилах безопасного поведения во время купания: исключить заглатывание воды и не допускать к купанию детей и лиц пожилого возраста.