В Пскове подготовили купель для крещенских купаний

12:39, 18 января 2022, ПАИ

В Пскове подготовили купель для крещенских купаний у Мирожского монастыря. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Специалисты МКУ «Служба благоустройства города» расчистили от снега и кустарника берег, сделали удобный подход к реке у Мирожского монастыря, вырубили прорубь и установили деревянную лестницу с поручнями и ограждениями, уложили помосты.

Толщина льда на реке составляет 22 см. Из вырезанных льдин сложили крест. Помимо купели на площадке установят палатки. В них можно будет переодеться и согреться.

Окунаться можно будет 18 января с 22:00 до 02:00 и 19 января с 10:00 до 17:00. В это время будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Для обеспечения охраны порядка привлекут народные дружины.

Борис Елкин также напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и нахождения в палатках в медицинских масках. «Советую также быть осторожными, соблюдать правила безопасности, не находиться в холодной воде длительное время», - добавил Елкин.