В Кремле рассказали, будет ли в России введён новый локдаун

13:56, 18 января 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, планируется ли вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков рассказал, что никакие локдауны в масштабах страны не обсуждаются. При этом он не исключил, что отдельные элементы ограничений и локдауна могут вводиться на региональном уровне.

По его словам, в различных регионах ситуация с коронавирусом может меняться. «Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма «омикрон», поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», - отметил Песков.