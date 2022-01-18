В Кремле рассказали, будет ли в России введён новый локдаун
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, планируется ли вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.
Дмитрий Песков рассказал, что никакие локдауны в масштабах страны не обсуждаются. При этом он не исключил, что отдельные элементы ограничений и локдауна могут вводиться на региональном уровне.
По его словам, в различных регионах ситуация с коронавирусом может меняться. «Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма «омикрон», поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», - отметил Песков.
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