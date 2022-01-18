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Общество

Преподавателей великолукского вуза осудили за взятки

Декану и заместителю ФГБОУ «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» вынесли приговор за взятки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Государственное обвинение поддержала прокуратура Великих Лук. С 2016 по 2019 год преподаватели вуза, предварительно договорившись, допустили восемь студентов, не посещавших занятия, к сдаче сессий и выставили им положительные отметки. При этом фактически никакой проверки теоретических знаний проведено не было. Кроме того, они способствовали тому, что не осведомленные об их преступной деятельности преподаватели также ставили студентам положительные отметки.

За свои преступные действия преподаватели получили от студентов значительные взятки, которые потом распределили между собой.

Великолукский суд вынес в отношении должностных лиц обвинительный приговор за совершение восьми преступлений, предусмотренных  ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил им наказание в виде штрафа в размере 2,1 млн рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

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