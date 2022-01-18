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Культура

Всероссийская передвижная выставка «Без срока давности» открылась в Себеже

В Себеже до конца января будет работать всероссийская передвижная выставка «Без срока давности». Площадкой для размещения стал краеведческий музей на улице Пролетарской, 21, сообщается в Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области.

Посетители смогут познакомиться с уникальными документами о зверствах нацистов на оккупированной территории современной Псковской области. Это акты, составленные после освобождения, статистические данные о разрушениях зданий и учреждений, письма свидетелей тех событий. В состав экспозиции входят уникальные фотографии, многие из них ранее нигде не публиковались.

В ходе церемония открытия выставки директор краеведческого музея Федор Черников рассказал, что среди экспонируемых материалов можно увидеть и те, в которых упомянуты события на территории Себежского района, есть даже знакомые жителям района фамилии. «Память об этих людях живет не только в семьях их потомков, но и в памяти всего человечества. Такое забывать нельзя», – отметил руководитель музея.

В Себежском районе выставка открывает цикл мероприятий месячника военно-патриотической направленности. Среди первых посетителей экспозиции оказались учащиеся седьмого класса Себежской основной школы.  

Выставка сформирована специалистами Госархива Псковской области, наряду с материалами фондов в ней использованы копии документов архива УФСБ России по региону, центральных архивов страны.

Ранее выставку смогли увидеть жители Пскова, Великих Лук, Псковского, Дновского, Дедовичского, Невельского, Усвятского, Куньинского, Новосокольнического и Пустошкинского районов. После Себежа выставка будет работать в других районах Псковской области.

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