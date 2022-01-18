В графике вывоза ТКО Бежаницкого района появится новый населенный пункт

15:09, 18 января 2022, ПАИ

В графике вывоза ТКО Бежаницкого района появится новый населенный пункт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В график вывоза ТКО будет включена деревня Шахматово Бежаницкого района. Вывоз ТКО будет осуществляться мешковым способом сбора по графику – 2 и 4 вторник месяца.

Ближайший вывоз запланирован на 25 января.