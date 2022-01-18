В графике вывоза ТКО Бежаницкого района появится новый населенный пункт
В графике вывоза ТКО Бежаницкого района появится новый населенный пункт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
В график вывоза ТКО будет включена деревня Шахматово Бежаницкого района. Вывоз ТКО будет осуществляться мешковым способом сбора по графику – 2 и 4 вторник месяца.
Ближайший вывоз запланирован на 25 января.
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