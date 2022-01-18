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Маркет

Россияне стали активнее заказывать матрасы и подушки в интернете

Отношение к здоровому сну и вообще к комфорту в спальне за последние 10 лет сильно изменилось. Всё больше россиян стали задумываться над тем, на чём и как они спят, как меняется качество сна от того, на чём лежит человек, как спальное ложе поддерживает его спину и шею. Отчасти спасибо за это стоит сказать поставщикам ортопедических матрасов и подушек.

И в этом контексте нельзя не отметить цифровые гипермаркеты ортопедической продукции, которые одними из первых начали кампанию по популяризации здорового сна. Они же предложили такие условия для покупки и доставки тех же матрасов, которые открыли доступ к спальной продукции широкой аудитории россиян. И не только в столице, но и в региональных населённых пунктах.

Справедливые цены

Возьмем, к примеру, крупнейшего дилера матрасных фабрик, который делает акцент на сотрудничестве с клиентами именно в виртуальном пространстве, причём делает это с 2005 года, – Matras.ru.

Из-за особенностей организации бизнес-процессов цифровой гипермаркет, будучи прямым и оптовым партнером производителей, предлагает фактически минимальные ценники на большую часть продукции в каталоге.

Дополнительно гипермаркет постоянно проводит акции как по собственной инициативе, так и от производителей.

Правильная логистика – новые рынки

Конечно, даже с привлекательными ценами рынок спальной продукции был бы ограничен мегаполисами в лучшем случае.

Тот же Matras.ru, о котором мы уже упоминали, в своё время разработал уникальную систему логистики, позволившей не только расширить географию доставок, но и свести к минимуму время ожидания заказа клиентом. Это стало возможным благодаря прямой схеме доставки от фабрики сразу на адрес заказчика, без посредников и ожидания попутных маршрутов.

Сейчас ортопедический матрас или подушку, одеяло или кровать у официального дилера может заказать фактически любой житель страны, независимо от региона проживания, и в большинстве случаев заказ ему привезут в течение 1-3 дней, а иногда и в день заказа.

Таким образом, цифровой гипермаркет привлек аудиторию потребителей из регионов, удалённых от фабрик и основных рынков сбыта спальной продукции. Десятки тысяч россиян смогли заказывать товары, не переплачивая и не ожидая доставки в течение нескольких недель. Возможно, именно новая логистика в итоге помогла Matras.ru перешагнуть отметку в 1 миллион выполненных заказов.

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