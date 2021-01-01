Вернуться на главную страницу Фото 1 из 41 Фоторепортаж: Торжественное открытие арт-пространства «Азбука эстампа»

Фото: Арсений Тимашов



Сегодня, 18 января, в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось торжественное открытие мастерской печатной графики профессионального уровня – арт-пространства «Азбука эстампа». На мероприятии с приветственным словом выступила глава города Елена Полонская.Торжество началось открытием новой выставки, после чего зрителей пригласили в мастерскую где происходит печать по технологии эстампа. Желающие смогли собственноручно попробовать отпечатать себе сувенир с логотипом арт-пространства. О том как это было - в нашем фоторепортаже.