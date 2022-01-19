Жители Псковской области отдали мошенникам около 3 миллионов рублей

13:04, 19 января 2022, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района лишились своих средств после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД России по Псковской области.

Жителю Великолукского района звонил неизвестный и предложил принять участие в торгах через инвестиционный брокерский сайт. Вместо обещанного заработка 54-летний мужчина лишился более миллиона рублей.

Псковичу позвонил мнимый сотрудник банка и предложил свои услуги по недопущению несанкционированного оформления на него кредита. В итоге мужчина доверился мошеннику, взял кредит и перевел на «безопасный» счет около 700 тысяч рублей. По аналогичной схеме жительница Пскова на каком-то этапе поняла, что имеет дело с мошенниками, но уже успела потерять 387 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

В свою очередь великолучанин, заинтересованный в покупке металлоискателя на известном сайте, перешел по указанной ссылке, ввел необходимые данные. В качестве оплаты было переведено около 60 тысяч рублей. Товар мужчина не получил и обратился за помощью в полицию. Обстоятельства дела выясняются.

«С подобными проявлениями мошенничества нашим согражданам приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто», - сообщает пресс-служба МВД России по Псковской области. В связи с этим стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников, общаясь с ними в сети или по телефону. В случае общения с мошенниками следует незамедлительно сообщать о таких фактах в органы внутренних дел.