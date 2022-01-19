Власти Псковской области обеспечат соцобъекты непрерывным доступом в интернет

13:16, 19 января 2022, ПАИ

За три года реализации регионального проекта «Цифровая инфраструктура» по направлению «Цифровая экономика» в Псковской области 601 социально значимый объект получил доступ к высокоскоростному интернету. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В числе учреждений — школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, оперативные службы и органы муниципальной власти. Работы прошли в 24 муниципальных образованиях. Псковская область за счет регионального бюджета непрерывный доступ к интернету обеспечит в 441 учреждении.

В рамках соглашения между администрацией региона и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с 2022 года оплата услуг по доступу к интернету для школ и колледжей будет производиться за счет федерального бюджета. Это затронет 160 образовательных учреждений.

Высокоскоростное подключение к интернету открывает для социально значимых объектов новые возможности. Например, можно задействовать в образовательном процессе онлайн-курсы от ведущих образовательных платформ. Так, 35 тысяч школьников региона примут участие в «Уроке цифры» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Он пройдет на платформе урокцифры.рф при поддержке ведущих технологических компаний. Основной темой станет изучение кибератак.