Команда юношей лицея №20 победила в областном турнире по мини-футболу

13:37, 19 января 2022, ПАИ

Команда юношей Естественно-математического лицея №20 города Пскова победила в областном турнире по мини-футболу. Как сообщили в региональной федерации футбола, финальные соревнования по мини-футболу в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», возрастная группа «2008-2009» (мальчики), прошли в спортивном зале поселка Писковичи 17-18 января.

Второе место на соревнованиях заняла команда Спортивной школы №1 из Острова. Бронзовыми призерами стали ребята из Пустошкинского центра образования.

Лучшим игроком турнира признан Руслан Павлов (ЕМЛ №20, Псков).

Лучший вратарь – Владислав Давиденко (Пустошкинский ЦО).