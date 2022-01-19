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Общество

Памятник герою 6-й роты Сергею Шикову открыли в Великолукском районе

Фото здесь и далее газеты "Наш путь"

В деревне Бардино Великолукского района состоялось открытие памятника на месте захоронения героя-десантника Сергея Шикова, пишет районная газета «Наш путь».

Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель главы администрации района по социальной политике Елена Демьянчук, заместитель главы Великих Лук Сергей Агарев, ветераны боевых действий, десантники, молодежь, неравнодушные жители района и Великих Лук.

Участники отдали дань памяти и уважения герою нового поколения – гвардии рядовому Вооруженных Сил Российской Федерации, участнику антитеррористических операций в период второй чеченской войны, погибшему при исполнении служебных обязанностей во время боя 6-й роты 104-го гвардейского воздушно-десантного полка у высоты 776 в Шатойском районе Чечни Шикову Сергею Александровичу.

Заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук отметила, что подвиг героя и его боевых товарищей – это пример мужества, патриотизма, верности Отчизне.

Заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев в свой черед напомнил о подвиге Сергея Шикова и о том, что героизм и мужество не могут быть забыты, пока живы те, кто чтит и уважает память и наследие своей страны.

Память героя почтили минутой молчания, а настоятель храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Поречье иерей отец Дмитрий (Ласкин) провел литию.

Напомним, Сергей Шиков родился 29 апреля 1981 года в Великих Луках. После окончания Великолукской средней школы №13 поступил в техническое училище №5. Окончив его, трудился плотником на пилораме в совхозе «Пореченский» Великолукского района. 24 мая 1999 года Шиков был призван на службу в ВС РФ Великолукским объединенным городским военным комиссариатом. После получения военной специальности наводчика-оператора он был направлен для дальнейшего прохождения службы в 6-ю роту 104-го гвардейского воздушно-десантного полка. Позднее стал разведчиком.

Принимал активное участие в боевых операциях в Чечне. 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники приняли бой против многократно превосходящих сил сепаратистов. Сергей Шиков погиб с оружием в руках. В том бою погибли ещё 83 его сослуживца.

Указом президента Российской Федерации гвардии рядовой Сергей Шиков посмертно удостоен ордена Мужества.

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