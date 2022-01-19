За разжигание ненависти к представителям власти в Сети оштрафовали жительницу Пыталовского района
В Пыталовском районе местную жительницу оштрафовали за разжигание ненависти к представителям власти в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
Жительница деревни Нижние Савинцы разместила на странице в соцсети «ВКонтакте» публикации, в которых пропагандировала ненависть и вражду к органам государственной власти, а также материалы, унижающие достоинство человека по признаку национальности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд не учел доводы женщины о том, что страницу посещает мало пользователей, поскольку посты находились в открытом доступе.
Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление было обжаловано, но суд оставил решение в силе.
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