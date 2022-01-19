В Великих Луках может появиться муниципальная программа оздоровления

17:20, 19 января 2022, ПАИ

19 января состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с главой города Великие Луки Николаем Козловским. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, стороны обсудили сложившуюся систему социального партнёрства в муниципальном образовании, а также коллективно-договорную кампанию.

В городе Великие Луки уже не первый год действует соглашение о сотрудничестве с профсоюзами, работает муниципальная трёхсторонняя комиссия. В рамках встречи поднимался вопрос реализации федеральных отраслевых соглашений в части оплаты труда работников и социальных гарантий. Рассматривались инициативы по санаторно-курортному оздоровлению различных категорий работников, возможность создания соответствующей муниципальной программы.

«У нас прошёл деловой, продуктивный разговор. Великие Луки во многом мы ставим в пример, стопроцентный охват по коллективным договорам в бюджетной сфере, все социально значимые решения проводятся с учётом мнения профсоюзной стороны. Вместе продолжим работать во благо людей», – отметил Игорь Иванов.