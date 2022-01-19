Футбольные клубы «Юниор» и «Спартак Юниор» в Пскове набирают детей и подростков

18:52, 19 января 2022, ПАИ

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Футбольные клубы «Юниор» и «Спартак Юниор» в Пскове продолжают набор детей в возрасте 3-15 лет, сообщает универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Вы знаете, как футбол влияет на ребёнка? На занятиях по футболу:

постоянно прокачиваются почти все мышцы организма, поэтому опорно-двигательный аппарат становится более гибким и защищённым от травм;

развивается ловкость тела, улучшается координация движений и реакция, постепенно уходит лишний вес;

дети становятся смелыми, сильными и выносливыми;

привыкают к тому, что для победы нужно приложить усилия, одного таланта мало;

учатся понимать друг друга, ведь футбол – командная игра, которую не выиграть в одиночку;

находят новых друзей;

становятся стойкими к стрессу, депрессивным состояниям.

Хотите, чтобы ваш ребёнок был счастливым и здоровым? Приходите на занятия!



Подробная информация – по телефону +7-921-000-16-01.

