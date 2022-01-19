Футбольные клубы «Юниор» и «Спартак Юниор» в Пскове набирают детей и подростков
Футбольные клубы «Юниор» и «Спартак Юниор» в Пскове продолжают набор детей в возрасте 3-15 лет, сообщает универсальный спортивный комплекс «Олимп».
Вы знаете, как футбол влияет на ребёнка? На занятиях по футболу:
- постоянно прокачиваются почти все мышцы организма, поэтому опорно-двигательный аппарат становится более гибким и защищённым от травм;
- развивается ловкость тела, улучшается координация движений и реакция, постепенно уходит лишний вес;
- дети становятся смелыми, сильными и выносливыми;
- привыкают к тому, что для победы нужно приложить усилия, одного таланта мало;
- учатся понимать друг друга, ведь футбол – командная игра, которую не выиграть в одиночку;
- находят новых друзей;
- становятся стойкими к стрессу, депрессивным состояниям.
Хотите, чтобы ваш ребёнок был счастливым и здоровым? Приходите на занятия!
Подробная информация – по телефону +7-921-000-16-01.
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