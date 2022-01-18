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Где покупать косметику и быть уверенным, что это оригинал?

Подарочный набор косметики

Как часто в Сети появляются слухи о том, что в магазинах продают поддельный товар. Это касается всех сфер: и одежды, и обуви, и аксессуаров, а главное, косметики и парфюмерии. И честно, уже не знаешь, кому верить: покупателям, которые пишут гневные комментарии, или магазину, который уверяет, что это конкуренты. Где правда и как не попасться на подделку, заплатив цену оригинала?

Парфюмерия и косметика – один из самых распространенных вариантов подарка на все праздники. А еще любимые духи заканчиваются не только по какому-то поводу, поэтому пополнять запасы нужно периодически. А где? Конечно же, в интернете. НО только на проверенных сайтах.

  • Ассортимент. Физически невозможно разместить все, что хочется, на полках офлайн-магазина, поэтому часто вы не находите то, что хочется. А если заглянуть в интернет-магазин MAKEUP, то уйти без покупки - невозможно.
  • Систематизация. Помните тот момент, когда вы по полкам глазами ищите желаемый тюбик, а его все нет. Консультант занят, рядом толкаются другие покупатели. Через полчаса вы узнаете, что желаемый товар переставили в другой зал, нужно искать там. Экономия времени - нет, не слышали. А тут система фильтров и навигация позволяют в считаные секунды найти желаемую позицию. С современным темпом жизни - это высшая ценность.
  • Документация. Вряд ли вы будете запрашивать сертификаты в наполненном людьми магазине. А вот сидя дома за компьютером, можно спокойно отправить запрос на эл. почту или позвонить по телефону.
  • Отзывы. Нашел нужный товар за считаные секунды, и тут же вся правда от тех, кто уже успел попробовать этот продукт. Ну не чудо ли это?
  • Безопасность. В наше время нужно тщательнее следить за здоровьем и меньше посещать общественные места.
  • Доставка. Несколько кликов, заказал и ожидай доставку. Никаких пробок, поиска парковочного места и ожидания в очередях. Магазин makeupstore.ru делает это бесплатно по всей России.

Как выбрать парфюмерию онлайн?

Кажется, что в офлайн-магазин пришел, послушал все ароматы и выбрал подходящий, легко. Но здесь есть большой обман, и когда вы выйдете из магазина, аромат будет звучать совершенно по-другому.

У парфюма есть 3 стадии раскрытия.

  • Верхние ноты. Легкие, первоначальные, именно их мы чувствуем в магазине. Но они недолговечны и быстро улетучиваются.
  • Ноты «сердца». Раскрываются после верхних нот и держатся до трех часов.
  • Базовые ноты. Тот самый шлейф и манящий аромат, который остается с нами до конца дня. Его невозможно почувствовать при выборе в парфюмерном магазине. Именно поэтому лучше изучать пирамиду аромата в интернете и заказывать парфюм онлайн.

ООО «Компания MakeUp», ул. Доманевская, 37, оф. 176, 02-672 Варшава, ЕРНХ: 363029583

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