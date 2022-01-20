Ещё 146 человек заразились COVID-19 в Псковской области

14:02, 20 января 2022, ПАИ

73 444 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 146 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 69 225 пациентов (за сутки – 95), умерло 1 369 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 737 589 тестов на коронавирус (за сутки – 1 153).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.