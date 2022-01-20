Псковичам перечислили условия для прописки на даче

16:51, 20 января 2022, ПАИ

Как прописаться на даче и стоит ли это делать, рассказали Псковскому агентству информации в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

С 2019 года власти разрешили регистрироваться по постоянному месту жительства в домах на садовых участках. До этого оформить прописку можно было лишь в доме на участке под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. На даче регистрация допускалась, но только через суд.

Для того чтобы прописать на даче, дом должен находиться на садовом участке (на участках для огородничества строить жильё и прописываться нельзя); быть зарегистрирован как жилой в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и иметь адрес; быть оформлен именно как жилой, если право собственности зарегистрировано после 1 января 2019 года (когда на садовых участках официально разрешили строительство жилых домов). Если же право собственности зарегистрировано до 1 января 2019 года, то в оформлении должно быть «жилое строение», которое с 2019 года автоматически считается жилым домом.

Однако в том случае, если право собственности регистрировали до 1 января 2019 года и назначение дома указано как «нежилое» (под этим не обязательно подразумевался сарай, так оформлялись и дома для сезонного проживания), то по новым законодательным нормам дача стала «садовым домом». Прописаться там нельзя. Если летний дом на самом деле капитальный, то его можно переоформить в жилой – закон это разрешает при выполнении ряда условий.

«Для признания дома жилым потребуется заказать техническую экспертизу, в результате которой будет установлено, пригоден ли дом для постоянного проживания. Заказать техническую экспертизу можно в любой организации или ИП, которые занимаются инженерным обследованием объектов недвижимости. Главное условие – организация или ИП состоят в членах саморегулируемой организации по инженерным изысканиям», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Основные требования для признания дома жилым: у дома есть все инженерные сети – водоснабжение, канализация, электричество, отопление; система отопления позволять жить зимой (поддерживать в морозы температуру не меньше 18 градусов); надежные несущие конструкции и кровля; капитальный фундамент.

Кроме того, дом должен вписываться в действующие градостроительные нормы для индивидуальных жилых домов. То есть иметь высоту не более трех этажей (если нет каких-нибудь дополнительных местных ограничений) и не быть поделенным на квартиры.

Если до этого дом был оформлен как садовый, то нужно решение органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится участок, о переводе дома в жилой.

Для этого потребуются заявление о признании садового дома жилым (составляется самим заинтересованным лицом), выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (можно заказать через МФЦ или онлайн через портал rosreestr.ru), заключение о техническом состоянии объекта, нотариальное согласие всех собственников дома на перевод его в жилой.

«Все эти документы относятся в многофункциональный центр. Если МФЦ в районе нет, то в сам муниципалитет. Принятие решения о признании садового дома жилым или отказе в этом занимает до 45 календарных дней. По итогу работы должны быть внесены изменения в ЕГРН», – заключили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.