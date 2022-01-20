Проведите праздники в путешествии
Зима утомила монохромными цветами? Хочется добавить в жизнь солнца, легкости и ярких красок?
Синее море, алые закаты, золотистый песок и оранжевый вкус цитрусовых… Столь разноцветную феерию подарит вам наша путевка!
Мы подготовили широкий ассортимент выгодных туров – бронируйте, радуйте своих любимых!
Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, 50, офис 409;
Телефоны: 8(8112) 622224; 89113519115;
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