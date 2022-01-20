Генетическая экспертиза подтвердила виновность убийцы Игоря Талькова

21:00, 20 января 2022, ПАИ

В деле об убийстве певца Игоря Талькова случился неожиданный поворот, сообщает РЕН ТВ. Убийство Игоря Талькова было одним из самых резонансных дел начала 90-х.

Суд в Петербурге заочно арестовал Валерия Шляфмана, который был концертным директором певца. Теперь он главный обвиняемый. Его также обвиняют в покушении на Игоря Малахова, охранника певицы Азизы. Следователи считают, что в самом начале расследования Шляфман активно ему препятствовал, подтасовывал улики. Его вину подтверждают следственные эксперименты.

«Сейчас была проведена ещё одна экспертиза, которой не достовало, потому что в 1991 году такие не проводили. Это экспертиза ДНК. Она опять подтвердила виновность Шляфмана», – сообщила Ирина Красильникова, доверенное лицо вдовы Игоря Талькова.

Игорь Тальков был убит в 1991 году во время сборного концерта звёзд в Петербурге. В 2018 году расследование убийства было возобновлено. По данным следствия, конфликт из-за очерёдности выступления спровоцировал Малахов, однако Шляфман вырвал у него оружие и выстрелил, в результате смертельное ранение получил Игорь Тальков.