Мексиканец пожертвовал почку для мамы своей невесты, чтобы укрепить отношения

23:03, 20 января 2022, ПАИ

Учитель из Мексики пожертвовал собственную почку для матери своей невесты. Вероятно, он решил таким необычным способом спасти отношения: по его логике, девушка должна была воспылать любовью с новой силой из-за героического поступка. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня». Но нет, дама сердца не только быстро ушла из поля зрения, так ещё и почти сразу вышла замуж за другого.

Надеемся, тиктокер не повторит эту ошибку. В конце концов, ещё одной лишней почки у него нет.